Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları sürüyor! 5 eksik...
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları sürüyor! 5 eksik...

Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları sürüyor! 5 eksik...

1 saat önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana, rehabilitasyon ile bireysel çalışma süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges Kevin N'Koudou katılmadı.

Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları sürüyor! 5 eksik..., System.String[]

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana, rehabilitasyon ile bireysel çalışma süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges Kevin N'Koudou katılmadı.


Antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol çalışması yaptı. Taktik programın ardından yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.


MKE Ankaragücü karşılaşması için yarın sabah Ankara'ya gidecek Beşiktaş, hazırlıklarını da başkentte tamamlayacak.


Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:57 
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