Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor. Süper Lig'in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş'ta keyifler yerinde.



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenmana tedavisi süren Gökhan Gönül ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana koşularla başlayan siyah-beyazlı futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları sonrası dar alan oyunları üzerinde durdu. İdman, üç takımlı taktik maçı, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



