Beşiktaş'ta, Ankaragücü mesaisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta, Ankaragücü mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta, Ankaragücü mesaisi sürüyor

7 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta, Ankaragücü mesaisi sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde 1.5 saat süren antrenmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra dört grup halinde ayak tenisinin oynandığı antrenman, şut çalışması ile sona erdi.


Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren Gökhan Gönül katılmadı.


Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:50 Kaynak: İHA
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