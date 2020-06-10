Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.