Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah gerçekleştirdiği çalışmayla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçları ile sona erdi.Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, hazırlıklarına 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.