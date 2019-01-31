Beşiktaş'ta Antalyaspor Hazırlıkları Sürüyor
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor
'a konuk olacak Beşiktaş
, maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan Beşiktaş Kırgızistan Futbol
Okulu öğrencileri siyah-beyazlı ekibin antrenmanını izledi. Beşiktaşlı futbolcular, çalışma sonunda imza dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:36 Kaynak: DHA
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