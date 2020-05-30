Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan idmanın; pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam ettiği ve yarı sahada taktik maçlarla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarını izinli geçirecek ve çalışmalarını 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren sürdürecek.





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