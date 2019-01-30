Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

37 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Antalyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas ile dar alan organizasyonlarının yapıldığı bildirildi.

İdmanın taktik programın yer aldığı çalışmalar ve gruplar halinde değişmeli olarak yapılan minyatür kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

Öte yandan antrenmanı bir grup siyah-beyazlı taraftarın da takip ettiği belirtildi. Futbolcuların, idmanın ardından taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Antalyaspor, Beşiktaş, Spor
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