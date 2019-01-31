Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile 3 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Antalyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile 3 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saate yakın sürdü.

Antrenmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmaları yaptı.

İdmanın son bölümünde taktik program uygulanırken, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını Beşiktaş Kırgızistan Futbol Okulu öğrencileri de izledi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Antalyaspor, Beşiktaş, Spor
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