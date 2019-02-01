Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Antalyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Dün İstanbul'a gelen Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa da yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas, kanatlardan orta ve şut çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve kontrol idmanının ardından taktik bölüme geçti.

İdman, son bölümde yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak ve özel uçakla Antalya'ya gidecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:46 Kaynak: AA

Spor
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