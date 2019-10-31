Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları
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Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ'ın da izlediği belirtildi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı, Burak Yılmaz'ın ise takımla ısındıktan sonra özel programına devam ettiği aktarıldı.

Kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği idmanın sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı öğrenildi. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve minik kale maçla devam eden antrenmanın taktik çalışması ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Antalyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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