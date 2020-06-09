Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip taktik programın ardından yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.