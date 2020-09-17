Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılarının yönetimindeki antrenmana takım ısınma koşularıyla başladı.

Çeşitli pas ve top kapma idmanlarının ardından dar alan çalışmalarının da yer aldığı antrenman, minik kale maç sonrası gerçekleştirilen taktik uygulamalar, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.