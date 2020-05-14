Beşiktaş'ta antrenmanlar iptal, tesis karantinaya alınıyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta antrenmanlar iptal, tesis karantinaya alınıyor

6 saat önce

Başkan Çebi'nin testi pozitifPozitif vakalar içinde 1 futbolcunun ve teknik ekipten 2 kişinin olduğu öğrenildiAli DANAŞ - Beşiktaş'ta bugün açıklanan koronavirüs testleri sonucu 8 yeni pozitif vakanın çıkmasıyla büyük bir şok yaşanıyor.

Beşiktaş'ta antrenmanlar iptal, tesis karantinaya alınıyor, System.String[]

Başkan Çebi'nin testi pozitif

Pozitif vakalar içinde 1 futbolcunun ve teknik ekipten 2 kişinin olduğu öğrenildi

Ali DANAŞ -

Beşiktaş'ta bugün açıklanan koronavirüs testleri sonucu 8 yeni pozitif vakanın çıkmasıyla büyük bir şok yaşanıyor. Geçtiğimiz cuma günü açıklanan 2 vaka ile birlikte toplam pozitif sayının 10'a çıkmasıyla tüm antrenmanlar iptal edildi. Siyah beyazlılar ayrıca cuma gününden itibaren tesiste yapacağı 4 günlük ilk etap kampını da iptal etti.

Pozitif vakalar içinde futbolcuların da olması ve tesisin son iki haftadır kullanılıyor olmasından dolayı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin gün içinde karantinaya alınarak kapatılması bekleniyor.

POZİTİF VAKALAR İÇİNDE 1 FUTBOLCUNUN DA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan şu ana kadar edinilen bilgilere göre, bugün açıklanan vakalarda 1 futbolcu, 2 teknik ekip ve 5 çalışanın test sonucu pozitif çıktı.

BAŞKAN ÇEBİ POZİTİF

Bu arada Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamada Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de testinin pozitif çıktığını açıkladı.

YURTTA KALAN FUTBOLCULAR BİR KAÇ GÜN İÇİNDE KARANTİNADAN ÇIKACAK

Bu arada yurt dışından gelerek karantinaya giren Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho'nun bir kaç gün sonra kaldıkları yurttan çıkacakları öğrenildi. Ayrıca Siyah-beyazlılarda dün yapılan toplam 100 test arasında bu 5 futbolcunun bulunmadığı, daha önce testleri sağlık ekipleri tarafından yurtta yapılan 5 oyuncunun da negatif olduğu ifade edildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:53 Kaynak: DHA

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