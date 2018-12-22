Beşiktaş'ta Apartman Görevlisi Kadını Öldüren Fitness Eğitmeni Adliyeye Sevk Edildi
2 saat önce
İstanbul Beşiktaş'ta apartman görevlisi kadını boğazını keserek öldüren İbrahim Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Beşiktaş
'ta apartman görevlisi kadını boğazını keserek öldüren İbrahim Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş Nispetiye Mahallesi'nde apartman görevlisi kadının boğazını keserek öldüren fitness eğitmeninin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Şahıs bugün öğle saatlerinde Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı
'na sevk edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:32 Kaynak: İHA
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