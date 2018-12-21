Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Sağlık Kontrolünden Geçirildi

3 saat önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHABeşiktaş'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, sağlık kontrolünden geçirildi.

Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Sağlık Kontrolünden Geçirildi, System.String[]
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, sağlık kontrolünden geçirildi.

Fitness hocası İbrahim Yener Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki binada apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldürmüştü. Yener dün Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Emniyette sorgusu devam eden Yener'in ifade işlemlerinin tamamlanması için savcılık tarafından ek gözaltı süresi verildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Yener'in sorgusu sürüyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Yener'in emniyetten çıkarılması

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:53 Kaynak: DHA

İbrahim Yener, Beşiktaş, Güncel
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