Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Adliyeye Sevkedildi

Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Adliyeye Sevkedildi

2 saat önce

Zeki GÜNAL- İstanbul DHA- BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, adliyeye sevkedildi.

Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Adliyeye Sevkedildi, System.String[]
Zeki GÜNAL- İstanbul DHA-  BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener,  adliyeye sevkedildi.

Fitness hocası İbrahim Yener Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki binada apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldürmüştü. Yener önceki gün Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Emniyette sorgusu tamamlanan Yener'in Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:24 Kaynak: DHA

DHA, İbrahim Yener, Beşiktaş, Güncel
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