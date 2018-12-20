Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Şüpheli Yakalandı

VS:

Apartman içi huzur ve sukuneti bozan konulardaki şikayetleri ciddiye almıyorlar. Kanun var, uygulama yaptırım yok. Medyada haberi var, icraatı yok. 2 defa savcılıktan takipsizlikle dönen şikayetim, 1 defa cimerden takipsizlikle dönen şikayetim mevcut. yüz felci geçirdim sinirlerim yıprandığından dolayı. adaletimizi hakkımızı kendi elimizle mi tesis edelim ?