Beşiktaş'ta apartmandan çıkan yangında iki kardeşi komşuları kurtardı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta apartmandan çıkan yangında iki kardeşi komşuları kurtardı

13.09.2022 15:29
Beşiktaş'ta apartmandan çıkan yangında iki kardeşi komşuları kurtardı

BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, 70 ve 74 yaşındaki iki kardeş kurtarıldı.

BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, 70 ve 74 yaşındaki iki kardeş kurtarıldı. Uyudukları için yangını geç fark eden kardeşlerin yardımına komşuları koştu. Yangın tüpü ve hortumla su sıkarak yangını söndüren komşuları, Semra ve Semih Urgur kardeşleri dışarı çıkardı.

Konaklar Mahallesi'nde bir sitede 4 katlı apartmanın giriş katında saat 10: 30 sıralarında yangın çıktı. Dairede birlikte yaşayan Semra Urgur (74) ve kardeşi Semih Urgur (70), uyudukları için yangını  geç fark etti. Alevler kısa sürede evi sardı. Kardeşini alevler arasında yerde yatarken bulan Semra Urgur, bağırarak yardım istedi. Kardeşini çekerek çıkartan Semra Urgur, kedisini de miyavlama sesini takip ederek buldu. Bu sırada komşuları Özkan Aydın, yangın tüpü ve hortumla su sıkarak yangına müdahale etti. Kahraman komşu, yerde baygın olan Semih Urgur'u dışarı çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri yoğun dumandan etkilenen Urgur kardeşler ve komşuları Özkan Aydın'a oksijen verdi. İtfaiye ekipleri de soğutma çalışmasıyla yangını tamamen söndürdü. Korku ve paniğe neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

"KARDEŞİM YERDE ALEVLERİN ARASINDAYDI"

Semra Urgur yangın çıktığında uyuduğunu belirterek "Bir patlama sesi duydum. Kardeşim rahatsız, o düştü zannettim. Yatağında onu göremedim. Sonra salona girdiğimde alevleri gördüm. Bir anda her yeri alevler sardı. Patlamalar oldu. Camlar da patladı. Kardeşim yerde alevlerin arasındaydı, onu dışarıya çektim. Herkese bağırmaya başladım sonra yardım geldi. Kedimi aradım, bulamadım. Sonra miyavlama sesini duydum,  yoksa bulmam imkansızdı. Komşumuz yardıma geldi, herşeye o müdahale etti, o olmasa bütün apartman yanardı" dedi.

ALEVLER ARASINDAN BAYGIN KURTARILDI Urgur kardeşleri kurtarıp yangına müdahale eden Özkan Aydın "Yangın olduğunu öğrendim. Elimizde hiçbir şey yoktu, sonra yangın tüpü geldi. Onu kullandım, sonra musluk suyuyla müdahale ettim. Çok alev vardı, içeri giremedim önce. Alevler sönünce içeri girdim. Amca baygındı içeride, ilk önce onu çıkardım. Yangına daha sonra müdahale ettim" diye konuştu.

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Son dakika haberleri | BEŞİKTAŞ'TA APARTMANDAN ÇIKAN YANGINDA İKİ KARDEŞİ KOMŞULARI KURTARDI Son dakika haberleri | BEŞİKTAŞ'TA APARTMANDAN ÇIKAN YANGINDA İKİ KARDEŞİ KOMŞULARI KURTARDI Son dakika haber! BEŞİKTAŞ'TA APARTMANDAN ÇIKAN YANGINDA İKİ KARDEŞİ KOMŞULARI KURTARDI Son dakika haber! BEŞİKTAŞ'TA APARTMANDAN ÇIKAN YANGINDA İKİ KARDEŞİ KOMŞULARI KURTARDI
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta apartmandan çıkan yangında iki kardeşi komşuları kurtardı - Son Dakika

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