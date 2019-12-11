Beşiktaş'ta as futbolcular kadroda yok - Son Dakika
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Beşiktaş'ta as futbolcular kadroda yok

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ta as futbolcular kadroda yok, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, altyapı ağırlıklı bir kadroyla İngiltere'ye gidiyor.


UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton ile formalite mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş, maçın kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte birçok as futbolcu bu mücadeleye götürülmeyecek. Karius, Gökhan Gönül, Vida, Caner Erkin, Atiba, Adem Ljajic, Burak Yılmaz, Wolverhampton maçının kadrosuna alınmayan isimler oldu. Bu futbolcuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Douglas, Dorukhan, Victor Ruiz, N'Koudou ve Kartal da maç kadrosunda olmayacak olan diğer isimler. Orkan Çınar ve Muhayer Oktay da, UEFA listesinde yer almadığı için İngiltere'ye götürülmeyecek. Beşiktaş'ın Wolverhampton deplasmanına götüreceği 18 kişilik kadroda altyapıdan tam 7 isim yer alıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Erdem Seçgin'i kadroya dahil etti.


Beşiktaş'ın Wolverhampton kadrosunda şu isimler yer alıyor:


"Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby." - İSTANBUL

Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
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