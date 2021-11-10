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İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10.11.2021 14:00

Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde 'Saygı Yürüyüşü' düzenledi.

Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde 'Saygı Yürüyüşü' düzenledi. Barbaros Meydanı'nda saat 08.00'de başlayıp Dolmabahçe Sarayı'nda son bulan yürüyüş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat önderliğinde gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden özel olarak hazırlanan dinleti eşliğinde vatandaşlar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü. Yaşlısı, genci demeden birçok vatandaşın katıldığı yürüyüşte hüzünlü ve gurur dolu anlar yaşandı.

'ANITKABİR VE DOLMABAHÇE SARAYI'NDAN CANLI BAĞLANTILAR'

'Saygı Yürüyüşü' sonrası, saatler 08.50'yi gösterdiğinde Dolmabahçe Sarayı önünde kurulan led ekranlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki ve Dolmabahçe'deki dairelerinden yapılan yayınlar canlı olarak aktarıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise tüm Türkiye'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da hayat durdu ve Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçildi. İstiklal Marşı'nın ardından vatandaşlar Dolmabahçe Sarayını gezdi, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği odayı ziyaret etti.

ACISI HALA TAPTAZE: FİKİRLERİ HER ZAMAN DEVAM EDECEK

Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83'üncü yıl dönümünde saygıyla andığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Önce sabah Beşiktaş Barbaros Meydanı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na kadar Atatürk'ün sesiyle yürüdük. Burası çok kalabalık. Atamızın acısı hala ilk günkü gibi taptaze. Kendisi öldü ama fikirleri ve devrimleri halen devam ediyor ve edecek' diye konuştu.

'BİNLERCE İNSAN ATASINA KOŞUYOR'

Türkiye ne zaman dara düşse Atatürk ilke ve inkılaplarının yolunu aydınlattığını vurgulayan Başkan Akpolat sözlerine şunları ekledi: Beşiktaş Atatürk için çok önemli, çok özel. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı planlarını burada yaptı. Sarayın önüne düşman gemileri geldiğinde 'geldikleri gibi giderler' deyip Bandırma Vapuru'na geçtiği yer burasıdır. Yani Beşiktaş ilk adımın atıldığı yerdir. Aynı zamanda hayata gözlerini yumduğu yerdir. Atatürk vefat ettiğinde Dolmabahçe Sarayı'nda izdiham yaşanmış, başka insanlar da hayatını kaybetmişti. Yine bugün burada insanlar Atasına koşuyor. Herkes buraya akın etmiş durumda. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke için hayatını kaybetmiş, bu ülkenin bağımsızlığı için bedel ödemiş, bütün şehitlerimizi, tüm gazilerimizi minnetle anıyorum.

'ATATÜRK KADINIYIM'

Yürüyüşe katılan 60 yaşındaki Adalet Makar, sabah kalktığında ilk, Gazi Mustafa Kemal gibi bir öndere sahip olmaktan dolayı şükrettiğini söyledi. Makar, 'Bu hayatı bağışladığı, insan olarak yaşamamı sağladığı ve bir kadın olarak hayatımızı korkunç kötü bir yerden böylesine özel bir yere taşıdığı için müthiş bir şükranla uyandım. Ben her ay, her sene buraya ziyarete geliyorum zaten. Onun düşüncelerini, gerçek saflığıyla ve temizliğiyle taşıyorum. İnançlarına inanıyorum. Bir Atatürk kadını olarak onun yolunda yürüyorum' şeklinde konuştu.

'BU ŞANS SONSUZA DEK SÜRECEK'

Dolmabahçe Sarayı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı gördüğünde çok duygulandığını belirten 66 yaşındaki Gülsevim Demir ise Atatürk'e her zaman saygı duyduğunu söyledi. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının Türkiye için en büyük şans olduğunu ifade eden Demir, 'Atatürk, Türkiye için en büyük şanstı. Bu şans sonsuza dek sürecek. Onun ilke ve inkılapları sona ermeyecek. Ona saygımız sonsuz. Nurlar içinde uyusun. O ölmedi ve hiçbir zaman da ölmeyecek' dedi.

'BİR BİLİM SAVAŞÇISI ATATÜRK BELGESELİ'

Beşiktaş Belediyesi Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde ise akşam saat 19.00'da 'Bir Bilim Savaşçısı Atatürk Belgeseli' gösterimi gerçekleşecek. Gösterim katılmak isteyen herkese açık ve ücretsiz olacak.

İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş Belediyesi, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL ? BEŞİKTAŞ'TA ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
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