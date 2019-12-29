Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz'ı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz'ı yakaladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz'ı yakaladı

6 saat önce

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 4-1 yendiği maçta fileleri bir kez havalandıran ve diğer 3 golün hazırlayıcısı olan Atiba Hutchinson, bu sezon takımın adeta hayat veriyor.

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz'ı yakaladı, System.String[]

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 4-1 yendiği maçta fileleri bir kez havalandıran ve diğer 3 golün hazırlayıcısı olan Atiba Hutchinson, bu sezon takımın adeta hayat veriyor. Siyah-beyazlı ekipte 7. yılını geçiren 36 yaşındaki Hutchinson, savunmaya dönük orta sahada oynamasına rağmen bu sezon hücumda da takımına önemli katkıda bulundu.


Süper Lig'de dört gol atan, üç golün de hazırlayıcısı olan Kanadalı, totalde 7 gole katkı sağlarken, bu alanda takımın gol kralı Burak Yılmaz'ı yakaladı. Keza Burak da bu sezon 5 kez ağları havalandırıp, 2 de asist yaparak 7 gole katkıda bulundu.


EN GOLCÜ ÜÇÜNCÜ İSİM


Atiba, sezonun ilk yarısı itibarıyla resmi maçlarda takımının en golcü üçüncü oyuncusu oldu. Siyah-beyazlı ekibin santrforlarından Umut Nayir 6, Burak Yılmaz 5 gol atarken, Hutchinson 4 defa fileleri havalandırmayı başardı. Atiba, Beşiktaş'taki en skorer sezonunu yaşamaya da çok yaklaştı.


2. KEZ DALYA DİYECEK


Geçen sezon 27 lig mücadelesinde 4 gol kaydeden Hutchinson, bu sezonun ilk yarısında şimdiden 4 gole ulaştı. Ligde 188 kez Beşiktaş forması giyen Kanadalı oyuncu, ikinci yarıda 12 maça daha çıktığı takdirde 200 barajına ulaşacak.


EN ÇOK KATKI YAPAN LJAJIC


Beşiktaş'ta ilk yarıda Adem Ljajic 3 gol, 5 asistle skora en fazla katkı yapan isim oldu. Sırbistanlı oyuncuyu 7'şer gole katkı ile Atiba, Umut Nayir ve Burak Yılmaz takip ediyor.


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Gençlerbirliği, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:49 
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