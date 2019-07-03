Beşiktaş'ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti
17 dakika önce
Beşiktaşlı futbolcularculardan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:25 Kaynak: İHA
Beşiktaşlı futbolcularculardan Atiba Hutchinson
ve Güven Yalçın
, sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak olan Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdi.
(İHA)
Beşiktaş'ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor
Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı
Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yıllık hedefimizin altına geriledik