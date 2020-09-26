Beşiktaş'ta Atiba sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayacak - Son Dakika

Beşiktaş'ta Atiba sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayacak

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Atiba sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayacak, System.String[]

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sağlık kurulu koordinatörü Tekin Kerem Ülkü kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan Atiba'nın ağrılarının devam etmesi nedeni ile yarınki karşılaşmanın kadrosuna alınmamasının teknik heyete tavsiye edildiğini bildirdi.

Ülkü, söz konusu tavsiyenin teknik heyet tarafından uygun görülmesi sonucunda Atiba'nın İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığını kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde de forma giyememişti.

Atiba Hutchinson, İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Atiba sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayacak - Son Dakika Spor

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