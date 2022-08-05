İSTANBUL  BEŞİKTAŞ'TA ATIK KAĞIT YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL  BEŞİKTAŞ'TA ATIK KAĞIT YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ KAMERADA

05.08.2022 14:54

BEŞİKTAŞ'ta atık kağıt yüklü kamyon yokuştan inerken yan yattı.

BEŞİKTAŞ'ta atık kağıt yüklü kamyon yokuştan inerken yan yattı. Ölenin ya da yaralananın olmadığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Beşiktaş Sakızağacı Sokak üzerinde saat 12.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Gürel'in kullandığı atık kağıt yüklü kamyon, yokuş aşağıya dönmeye çalışırken yan yattı. Şoför ve yanındaki arkadaşı kendi imkanları ile kamyondan çıktı. Kamyonun devrilme anı ise araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde yokuş başında bekleyen kamyonun sola doğru yan yatması görülüyor. Daha sonra da şoför ve arkadaşı kamyondan çıkıyor.

Kamyon şoförü Cemal Gürel "Biz buradan geliyorduk. Yoldan geçen diğer araca yol verdik. O da burada bekledi. Geç dedik geçmedi. Kamyon da durduğu yerde yan yattı. Yaralanan yok. Biz iyiyiz" dedi.

Devrilen kamyonun kaldırılması için çekicinin gelmesi bekleniyor.

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Kaynak: DHA

Beşiktaş, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL  BEŞİKTAŞ'TA ATIK KAĞIT YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL  BEŞİKTAŞ'TA ATIK KAĞIT YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ KAMERADA - Son Dakika
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