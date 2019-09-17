Beşiktaş'ta Avcı'dan forvete rotasyon! Umut Nayir

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Gazişehir'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Slovan Bratislava ile oynayacağı mücadeleden iyi bir sonuç çıkarıp, ardından karşılaşacağı Başakşehir maçı ile lige moralli girmek istiyor.



Umut formaya yakın



Burak Yılmaz'ın sakatlığından dolayı oynayamaması nedeniyle ile takımda bulunan ikinci forvet olan Güven Yalçın'ın son karşılaşmalardaki performansı teknik ekibin ve taraftarın kafasında soru işareti yaratıyor.



Bu nedenle Burak dönene kadar daha formda bir isme forma şansı vermek isteyen siyah beyazlılar,forvet hattında Umut Nayir ile rotasyona gidiyor. 3-2 kaybedilen Gazişehir maçında sonradan oyuna girip dakikalar sonra gol atan genç isim, attığı golle öz güven kazandı.



Beşiktaş'ta kalıcı olmak isteyen Umut, bireysel hoca eşliğinde Perşembe günü oynanacak Slovan Bratislava karşılaşmasına hazırlanıyor.



