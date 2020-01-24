Beşiktaş'ta Avcı istenileni veremedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Avcı istenileni veremedi - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Avcı istenileni veremedi

24 dakika önce

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilirken, tecrübeli teknik adam siyah beyazlı takımın başında yaklaşık 7 ay kaldı.

Beşiktaş'ta Avcı istenileni veremedi, System.String[]

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilirken, tecrübeli teknik adam siyah beyazlı takımın başında yaklaşık 7 ay kaldı.

Beşiktaş'taki görevine 10 Haziran 2019'da başlayan Avcı, siyah beyazlılarla çıktığı 28 maçta 11 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta sadece 1 kez kazanan Avcı'nın ekibi 5 kez mağlubiyet yaşadı. Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalin kapısından dönen Avcı'nın ekibi çıktığı 4 maçta 1 galibiyet alırken 3 maçtan ise yenik ayrıldı. Süper Lig'de 18 haftada 30 puan toplayan Beşiktaş lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde yer alırken 9 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

?Türkiye Kupası'na son 16 turunda, Avrupa'ya ise grup sonuncusu olarak veda eden Beşiktaş, ligde de şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

;-Abdullah Avcı'nın arşiv görüntüleri


- İstanbul
Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti
Göztepe maçında takımı Gökhan Keskin ile Şenol Fidan yönetecek Ali Düşmez, kura çekimine damga vuran "Sivas'ı çekme" sözlerine açıklık getirdi Son Dakika: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 21:16:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta Avcı istenileni veremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]