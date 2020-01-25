Beşiktaş'ta Avcı'nın yerine tüm yollar Sergen Yalçın'a çıkıyor! - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Avcı'nın yerine tüm yollar Sergen Yalçın'a çıkıyor!

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Zor günler geçiren Beşiktaş'ta, fatura teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesildi.

Beşiktaş'ta Avcı'nın yerine tüm yollar Sergen Yalçın'a çıkıyor!, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Zor günler geçiren Beşiktaş'ta, fatura teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesildi. Yönetim, sezon başında eski başkan Fikret Orman tarafından göreve getirilen Avcı ile yolları ayırma kararı aldı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde dün sıcak saatler yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler önce teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Avcı'dan kötü sonuçların nedenleri hakkında rapor alan siyah beyazlılar, daha sonra futbol direktörü Ali Naibi ile görüştü. Naibi'den, sezon başında yapılan transferler hakkında bilgiler alındığı ifade edildi.


Ali Naibi de gönderildi


Başkan Çebi ve yöneticiler daha sonra takım kaptanları Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül ile toplantı yapıp, kötü gidişin nedenleri konusunda onların da görüşlerine başvurdu. Yapılan toplantıların ardından ilk olarak Ali Naibi ile yolların ayrıldığı açıklandı. Akşam saatlerinde de kulübün resmi sitesinden 'Abdullah Avcı'ya teşekkür ederiz' başlıklı bildiri yayınlanarak, tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığı duyuruldu.


Son sözü başkan Çebi söyleyecek


Avcı'nın yerine teknik direktör arayışına başlayan Beşiktaş yönetiminde Sergen Yalçın adının ağırlık kazandı. Halen lig lideri Demir Grup Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay'ın sezon ortasında takım değiştirmeyeceğini düşünen siyah beyazlılarda konuşulan diğer isimler Yukatel Denizlispor'un hocası Mehmet Özdilek, Aytemiz Alanyaspor'un teknik patronu Erol Bulut, Samet Aybaba ve Tayfun Korkut. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı konusunda son sözü bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında başkan Ahmet Nur Çebi söyleyecek.


Avcı'lı Beşiktaş 27 maçta 13 mağlubiyet aldı


Fikret Orman döneminde takımın başına getirilen teknik direktör Abdullah Avcı 'nın Beşiktaş kariyeri yarım sezon sürdü... Ttecrübeli teknik adam, Kartal'da tüm kulvarlarda 27 karşılaşmaya çıktı. Avcı, 27 mücadelede 11 galibiyet alırken, 3 kez berabere kaldı. 13 defa da sahadan yenilgiyle ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda 3 puanla son sırada kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da Erzurum'a elendi.


Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:33 
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