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Beşiktaş'ta Avcı pazartesi imzalıyor

32 dakika önce

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı için 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş'ta Avcı pazartesi imzalıyor, System.String[]
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı için 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş, yeni teknik direktörüne imzayı attırıyor. Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Kara Kartal, Avcı için pazartesi günü imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla gerçekleşecek imza töreni 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te Vodafone Park'ta imza töreni yapılacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
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