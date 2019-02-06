Beşiktaş'ta Ayrılık
49 dakika önce
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız, sağlık nedenlerinden dolayı görevini bıraktı.
Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız
, sağlık nedenlerinden dolayı görevini bıraktı. Siyah-beyazlı kulübün teknik ekibinde akşam saatlerinde ayrılık yaşandı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız, belindeki rahatsızlığı gerekçe göstererek görevini bırakmak istediğini yönetime bildirdi. Yönetim de Mansız'ın sözleşmesini feshetti. Bir dönem siyah-beyazlı formayı da giyen Mansız, Guti
ile Güneş'in yardımcılığını yapıyordu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:26 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta İlhan Mansız, Kulüpten Ayrıldı
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