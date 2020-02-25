Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam etti. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Çalışmaya bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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