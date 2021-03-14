Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti - Son Dakika

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti

14.03.2021 14:35
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde salı günü Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde salı günü Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmasıyla başladı. Gruplar halinde ayak tenisi oynayan futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde salı günü Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından da maç için kampa girecek. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti

Türkiye Kupası, Başakşehir, Beşiktaş, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti - Son Dakika Spor


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