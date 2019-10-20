Beşiktaş'ta başkan adayları oyunu kullandı

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları ve mevcut başkan Fikret Orman oyunu kullandı.

Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve başkan Fikret Orman oyunu verdi. Oy verme işlemini tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Hayırlı olsun bütün arkadaşlara. Demokratik bir seçim oluyor. Daha evvel de söyledim, bu seçim 1 gün. Seçimden sonra yeni yönetimin yaklaşık bin günlük icraat dönemi var. Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır" dedi.

Serdar Adalı ise, "Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel seçim ortamı var. İnşallah seçim sonuna kadar bu şekilde gider. Beşiktaşımız için ne hayırlıysa Allah'tan onu istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi de, "Teveccühlerine teşekkür ediyorum. Diğer adaylara da başarılar diliyorum. Allah her şeyin hayırlısını versin. Ben vazifemi yaptım" diye konuştu.

Başkan seçilirse ilk işinin Passolig almak olacağını söyleyen Hürser Tekinoktay da oy kullandıktan sonra şöyle konuştu:

"Beşiktaş'a hayırlı olsun. Biz kazanırsak tabii bir kaygım var, benim Passolig'im yok. Galatasaray maçına Passolig almam gerekiyor mu, bilmiyorum. İlk işim Passolig almak olacak"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Başkan adaylarının oy kullanması

Fikret Orman'ın oy kullanması

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