SPOR Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen'den Çebi'ye teknik direktör eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen'den Çebi'ye teknik direktör eleştirisi

26.03.2022 14:32

Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen'den Çebi'ye teknik direktör eleştirisiAli DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak kongrede başkan adayı olduğunu açıklayan Fuat Çimen, düzenlediği lansman ile ekibini tanıttı.

Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen'den Çebi'ye teknik direktör eleştirisi

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak kongrede başkan adayı olduğunu açıklayan Fuat Çimen, düzenlediği lansman ile ekibini tanıttı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen lansmanda açıklamalarda bulunan Çimen, Ahmet Nur Çebi'nin kongre öncesi teknik direktör getirmesinden rahatsız olduklarını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin seçimi kazanacakmış gibi davrandığını söyleyen Çimen, "Çebi yönetiminin teknik adam görüşmesinden son derece rahatsız olduğumuzu söylemek isterim. Bu genel kurul kararını hiçe saymaktır. Genel kurulda kazanacaklarmış gibi karar alıyorlar. Sosyal medyada da tepkimizi koyduk. Çebi kendisinden sonraki dönemi de planlıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz ama bizim bir fikrimiz var. Yanlış olsa da kucağımızda kalmış durum var. Umarım son 8 maçı kazanırız. Göreve geldikten sonra sistemimize göre hoca ile gerekli şeyi sürdürürüz" dedi.

Fuat Çimen projeleriyle ilgili olarak da "2,5 yıldır çalışan proje ekibinin sonucuyuz. Kadro hareketiyiz. Güçlü başkan ve liderin ekibi değil, ekibin lideri olarak karşınızdayım. Daha iyi yönetimle bu cenderenin içinden çıkıp, kulübün makus talihin değiştirmeyi istiyoruz. Yeni nesil yönetim modelinde açık ve şeffaf olmak bir düstur. Vaat etmiyoruz, 'yapacağız' diyoruz. Ekibimizden hiçbir şey saklamadan yapıyoruz. Hep beraber karar alıyor ve uyguluyoruz. Bambaşka bir şey yaşayacaksınız, bundan emin olabilirsiniz" diye konuştu.

SPOR Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen'den Çebi'ye teknik direktör eleştirisi
SPOR Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen'den Çebi'ye teknik direktör eleştirisi
SPOR Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen'den Çebi'ye teknik direktör eleştirisi

YORUMLAR
500
Fuat Çimen: 'Ahmet Nur Çebi kendisinden sonraki dönemi de planlıyor' Fuat Çimen: 'Ahmet Nur Çebi kendisinden sonraki dönemi de planlıyor' SPOR Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geldi SPOR Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geldi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen'den Çebi'ye teknik direktör eleştirisi - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Ordu'da heyelan evleri, ahırı ve inekleri yuttu
14:47 Medipol Başakşehir, Galatasaray'la anılan Alexis Beka Beka'nın transferini bitirmeye çok yakın
14:46 Birleşme partisi yapıldı! İşte Survivor All Star'ın merakla beklenen partisinden ilk enstantaneler
14:17 Burak Elmas "Florya'dan taşınıp Kemerburgaz'a geçeceğiz" deyince taraftar "İbra etmeyin" çağrısı yaptı
14:06 Bu da emekli öğretmen cinneti: Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmeye çalıştı, yapamayınca polisi aradı
13:53 Eski ehliyet sahipleri dikkat! 31 Aralık'a kadar ehliyetinizi yeniletmezseniz, para cezası geliyor
13:52 Yurtta öğrencilere şiddet vakasında yeni gelişme: Müdür serbest kaldı
13:37 Saçlarını sarıya boyatmıştı, beğenilmedi! Dilan Çiçek Deniz, eski tarzına döndü
13:36 AK Partili Şamil Tayyyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren anketle alay etti: Bu gazı kim veriyor?
13:27 Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 15:18:14. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen'den Çebi'ye teknik direktör eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement