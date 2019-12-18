Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Anıtkabir'i ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Çebi ve yöneticiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek ulaştıkları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Çebi, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"(Ben sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim) söyleminiz, bizim şiarımızdır.

Başkanı olduğum Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sizin kurduğunuz Cumhuriyet'in en köklü ve değerli spor kulübüdür.

Camiamız, ilkelerinize bağlı kalmaya ilelebet devam edecektir.

Minnet ve saygılarımı arz ederim."