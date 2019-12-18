Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Anıtkabir'i ziyaret etti

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Anıtkabir'i ziyaret etti, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Çebi ve yöneticiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek ulaştıkları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Çebi, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"(Ben sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim) söyleminiz, bizim şiarımızdır.

Başkanı olduğum Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sizin kurduğunuz Cumhuriyet'in en köklü ve değerli spor kulübüdür.

Camiamız, ilkelerinize bağlı kalmaya ilelebet devam edecektir.

Minnet ve saygılarımı arz ederim."

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Anıtkabir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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