Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta başkan Çebi futbolcularla kahvaltıda buluştu
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta başkan Çebi futbolcularla kahvaltıda buluştu

Beşiktaş'ta başkan Çebi futbolcularla kahvaltıda buluştu

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Braga maçı için Portekiz'e gidecek futbol takımıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Beşiktaş'ta başkan Çebi futbolcularla kahvaltıda buluştu, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Braga maçı için Portekiz'e gidecek futbol takımıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Çebi kahvaltıda futbolculara bir de konuşma yaptı.

Futbolculara, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynayacakları maçta Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı temsil edeceklerini anlatan Çebi, şunları kaydetti:

"Gelemiyeceğim sizinle çünkü buradaki sorunları biliyorsunuz. Yani iyi de gidiyoruz. Siz işinizi sahada yapın ben de burada yapayım. Ara sıra burada kahvaltıda aşk yaşarız beraber. Başarılar diliyorum. Türkiye'yi, Beşiktaş'ı temsil ediyorsunuz. Orada göstereceğiniz başarı ve iyi bir oyun taraftarımızı mutlu edecektir."

Portekiz, Beşiktaş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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