Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta başkan Çebi, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi
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Beşiktaş'ta başkan Çebi, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Beşiktaş'ta başkan Çebi, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmanın sıcak bir ortamda geçtiği belirtilirken, başkan Çebi'nin teknik ekip ve oyunculara Kasımpaşa karşılaşması için başarı dilediği kaydedildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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