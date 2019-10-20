Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta başkanlık seçimine yoğun katılım
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta başkanlık seçimine yoğun katılım

Beşiktaş'ta başkanlık seçimine yoğun katılım

22 dakika önce

- Beşiktaş'ta başkanlık seçimine yoğun katılımİSTANBUL - Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula yoğun katılım sağlandı.

- Beşiktaş'ta başkanlık seçimine yoğun katılım

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula yoğun katılım sağlandı. Saat 13.00 itibariyle 4 bin 800'ün üzerinde genel kurul üyesi oy kullanmak için Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'na geldi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurula katılım beklenenin üzerinde oldu. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın başkanlık için mücadele ettiği genel kurula, siyah-beyazlı kulübün genel kurul üyeleri yoğun katılım gösterdi. Sandıklar saat 11.00'de oy kullanımına açılırken, 13.00 itibariyle 4 bin 800'ün üzerinde genel kurul üyesinin oy vermek için Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ne geldiği öğrenildi.

Beşiktaşlı eski sporcuların yanı sıra, iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim, başkanlık seçimi için genel kurulda oy kullandı.

Beşiktaş'ta başkanlık seçimine yoğun katılım

Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:34 Kaynak: İHA
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