Beşiktaş'ta basketbol altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlüğüne Ahmet Kandemir getirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta basketbol altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlüğüne Ahmet Kandemir getirildi - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta basketbol altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlüğüne Ahmet Kandemir getirildi

6 saat önce

Beşiktaş Kulübünde basketbol altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlüğüne Ahmet Kandemir getirildi.

Beşiktaş'ta basketbol altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlüğüne Ahmet Kandemir getirildi, System.String[]

Beşiktaş Kulübünde basketbol altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlüğüne Ahmet Kandemir getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nı da çalıştıran 49 yaşındaki Ahmet Kandemir'in altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlüğü görevine getirildiği aktarıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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