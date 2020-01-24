Beşiktaş'ta basketbol altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlüğüne Ahmet Kandemir getirildi

Beşiktaş Kulübünde basketbol altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlüğüne Ahmet Kandemir getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nı da çalıştıran 49 yaşındaki Ahmet Kandemir'in altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlüğü görevine getirildiği aktarıldı.