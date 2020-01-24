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Beşiktaş'ta basketbol altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlüğüne Ahmet Kandemir getirildi
6 saat önce
Beşiktaş Kulübünde basketbol altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlüğüne Ahmet Kandemir getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:04 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübünde basketbol altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlüğüne Ahmet Kandemir getirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nı da çalıştıran 49 yaşındaki Ahmet Kandemir'in altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlüğü görevine getirildiği aktarıldı.
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