Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanığa "ceza ehliyeti tam" raporu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanığa 'ceza ehliyeti tam' raporu - Son Dakika

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanığa "ceza ehliyeti tam" raporu

6 saat önce

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Berrak Karaoğlu hakkında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanığa

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Berrak Karaoğlu hakkında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Berrak Karaoğlu'nun cezai ehliyetinin olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan istenen rapor mahkemeye ulaştı.

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesince hazırlanan raporda, "Karaoğlu'nun 3 Şubat giriş ve 7 Şubat çıkış tarihleri arasında yapılan muayenesi, müşahadesi, tetkikleri ve adli dosyanın incelemesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilemediği" belirtildi.

Raporda, dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde ve suçu takip eden günlerde sanığın herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı vurgulanarak, "Bu duruma göre, Berrak Karaoğlu'nun 'Basit yaralama ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu kanaat ve mütalaamızı bildirir gözlem raporudur" ifadelerine yer verildi.

Adli Tıp, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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