Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi (1) - Son Dakika

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi (1)

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi.

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi (1), System.String[]

BEŞİKTAŞ'ta  12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi.

- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:12 Kaynak: DHA
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