BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRAN SANIK TAHLİYE EDİLDİ (1) - Son Dakika

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BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRAN SANIK TAHLİYE EDİLDİ (1)
6 saat önce
BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:13 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi.
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