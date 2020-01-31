Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi - Son Dakika

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi

11 dakika önce

BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi.

BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi.

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
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