Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran şüpheliye 4 yıla kadar istemi

BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü Şüheda N.E'ye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Berrak K. hakkında ki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, şüpheli Berrak K. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse şüpheli Berrak K. asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 12 Kasım, saat 22.10 sıralarında Şüheda N.E'nin polise şikayette bulunduğu, olay günü saat 21.30 sıralarında Ihlamurdere Caddesi üzerinde yürürken daha önceden tanımadığı bir kadının kendisine tokat attığını ve ne olduğunu anlayamadığını, kadına bir erkeğin sözlü müdahalede bulunduğu, ancak kadının bu kişiye de saldırdığını belirterek şikayetçi olduğu kaydedildi.

Şüpheli Berrak K. ise savunmasında, bir sergi açılışına gittiğini, daha sonra Beşiktaş 'a doğru yürüdüğünü, sergi açılışında bir miktar alkol aldığını, yürüdüğü sırada müştekinin kulaklığını takmış vaziyette kendisine doğru yürüdüğünü, kendisine tiksinmiş şekilde baktığını, bunun üzerine müştekiye tokat attığını, müştekiyi ilk kez orada gördüğünü, aralarında hiçbir husumet olmadığını, olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Savcılıkça yapılan soruşturma sonunda, görüntü izleme tutanaklarından şüphelinin daha önceden hiç tanımadığı müştekiye karşı sırf dini inancı gereği giyim tarzından dolayı bu eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü. İddianamede, şüpheli Berrak K'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame mahkemeye gönderildi. Mahkeme iddianameyi onaylarsa şüpheli Berrak K. önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan şüpheli hakkında erkek şahsın şikayeti olmadığından herhangi bir işlem yapılmadığı da kaydedildi.