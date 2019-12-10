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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında iddianame kabul edildi

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda N.E'ye saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda N.E'ye saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Berrak K., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Berrak K'nın Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve Basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Şüpheli Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Berrak K., 2 Ocak 2020'de hakim karşısına çıkacak.

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:17 Kaynak: DHA
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