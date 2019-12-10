Son Dakika Haberleri: BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda N.E'ye saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta  12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda N.E'ye saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Berrak K., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Berrak K'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Şüpheli Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Berrak K., 2 Ocak 2020'de hakim karşısına çıkacak.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okulda fenalaşan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
Felipe Melo, transfer için değil ödül için İstanbul'a geldiğini açıkladı Kaşıkçı cinayetinde kritik gelişme! ABD, Suudilerin eski İstanbul Başkonsolosu'nu yaptırım listesine aldı Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo İstanbul'da

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:49:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]