 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş'ta Başörtülü Muhabire Hakaret Davası Sonuçlandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta Başörtülü Muhabire Hakaret Davası Sonuçlandı

Beşiktaş\'ta Başörtülü Muhabire Hakaret Davası Sonuçlandı
10.11.2023 11:15

Beşiktaş'ta başörtülü muhabir Meryem Nas Mercan'a hakaret ettiği iddia edilen sanık, 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı, söylenen sözün öylesine söylendiğini savunarak müvekkilinin beraatını talep etti.

Beşiktaş'ta başörtülü muhabir Meryem Nas Mercan'a 'sen kafanı aç da beynin hava alsın' şeklinde hakaret ettiği iddia edilen sanık 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş'ta 11 Ocak 2023'de başörtülü muhabir Meryem Nas Mercan'a 'Oksijen eksik sende. Sen o kafanı aç da beynin hava alsın' şeklindeki sözlerle hakaret ettiği iddia edilen sanık Aylin A.'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Meryem Nas Mercan'ın özel bir kanalda muhabir olduğunu, olay günü sanık Aylin A.'nın bir manavda alışveriş yaptığını, burada sanık ile röportaj yapılmak istendiği ancak sanığın kabul etmeyerek "Pazarcılığı sizden iyi biliyorum, soru sormayı ve izin almayı öğren, insanlığı öğren. ABC'yi öğren" dediğini belirtti.

2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi

Açıklanan mütalaada, bunun üzerine müşteki Mercan'ın, "Pazarcılığı benden iyi bilemezsiniz, bana öğretemezsiniz, ABC'yi bilmiyor olsam şu an burada olmazdım" dediğinin belirtildiği, buna karşılık sanığın elleriyle kafasını işaret edip başörtülü olan müştekiye "Sen kafana önce bir hava al ondan sonra konuş, oksijen eksik sende " diyerek hakarette bulunduğu aktarıldı. Mütalaada sanık Aylin A.'nın 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"Öylesine söylenmiş bir söz"

Duruşmada sanık avukatı, müvekkilinin söylediği 'kafan hava alsın' cümlesinin gençler arasında rahatlıkla kullanılan bir söz olduğunu ve bunun öylesine söylenmiş bir söz olduğunu belirtti. Sanık avukatı, ortada suç olmadığını ve suçun unsurlarının oluşmadığını da belirterek müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.

7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Aylin A.'yı 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret' suçundan 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Aylin A.'nın 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, Beşiktaş, Hukuk, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Başörtülü Muhabire Hakaret Davası Sonuçlandı - Son Dakika


Son Dakika
13:52 İsrail maçı için gitti! Beşiktaş'ta Rashica, Başakşehir'e karşı yok
13:23 Yaptığı binada 400 kişi can vermişti! Depremzede iki kadın, firari müteahhidi Ankara'da bir AVM'de yakaladı
13:08 Beşiktaş'ta geçici teknik direktör Rıza Çalımbay
12:45 Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, öğrencilerden duygulandıran koreografi
12:43 Görüntü saat 9'u 5 geçe kaydedildi! Önce hiçbir şey olmamış gibi yürüdü, sonra saygı duruşuna geçti
12:26 Aracını polisin üzerine sürdü, yakalanınca karısını bahane etti
12:21 Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi
12:10 Erdoğan'dan AYM-Yargıtay krizine ilişkin bir yorum daha! Yeni anayasayı işaret etti
11:45 Gösterişli hayatı ve iddia edilen mal varlığıyla konuşulan Şulemsi, tehdit mesajları almaya başladı
11:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail vaadedilmiş topraklar hezeyanıyla sabrımızı zorluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2023 14:12:03. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Başörtülü Muhabire Hakaret Davası Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement