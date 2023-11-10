Beşiktaş\'ta Başörtülü Muhabire Hakaret Davası Sonuçlandı

Beşiktaş'ta başörtülü muhabir Meryem Nas Mercan'a 'sen kafanı aç da beynin hava alsın' şeklinde hakaret ettiği iddia edilen sanık 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş'ta 11 Ocak 2023'de başörtülü muhabir Meryem Nas Mercan'a 'Oksijen eksik sende. Sen o kafanı aç da beynin hava alsın' şeklindeki sözlerle hakaret ettiği iddia edilen sanık Aylin A.'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Meryem Nas Mercan'ın özel bir kanalda muhabir olduğunu, olay günü sanık Aylin A.'nın bir manavda alışveriş yaptığını, burada sanık ile röportaj yapılmak istendiği ancak sanığın kabul etmeyerek "Pazarcılığı sizden iyi biliyorum, soru sormayı ve izin almayı öğren, insanlığı öğren. ABC'yi öğren" dediğini belirtti.

2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi

Açıklanan mütalaada, bunun üzerine müşteki Mercan'ın, "Pazarcılığı benden iyi bilemezsiniz, bana öğretemezsiniz, ABC'yi bilmiyor olsam şu an burada olmazdım" dediğinin belirtildiği, buna karşılık sanığın elleriyle kafasını işaret edip başörtülü olan müştekiye "Sen kafana önce bir hava al ondan sonra konuş, oksijen eksik sende " diyerek hakarette bulunduğu aktarıldı. Mütalaada sanık Aylin A.'nın 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"Öylesine söylenmiş bir söz"

Duruşmada sanık avukatı, müvekkilinin söylediği 'kafan hava alsın' cümlesinin gençler arasında rahatlıkla kullanılan bir söz olduğunu ve bunun öylesine söylenmiş bir söz olduğunu belirtti. Sanık avukatı, ortada suç olmadığını ve suçun unsurlarının oluşmadığını da belirterek müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.

7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Aylin A.'yı 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret' suçundan 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Aylin A.'nın 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL