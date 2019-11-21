Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh...
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh... - Son Dakika

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh...

6 saat önce

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh..., System.String[]

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi - İSTANBUL

Beşiktaş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
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