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Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh...
6 saat önce
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi - İSTANBUL
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