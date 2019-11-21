Son Dakika › 3. Sayfa › Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine... - Son Dakika
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine...
6 saat önce
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:39 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Beşiktaş'tan Aboubakar ve Karius için açıklama Model Sophia Thomalla sevgilisi Loris Karius hakkında konuştu: Maço bir erkek, yüzüme kapı çarpar Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu