Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın adliyeye sevk edildi, System.String[]

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. adliyeye sevk edildi. Berrak K.'nin adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen kameralara bakarak gülmesi dikkat çekti.


Beşiktaş'ta geçtiğimiz Salı günü saat 21.27 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğramıştı. Başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak göz altına alınmıştı. Berrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında kendisini görüntülen kameralara bakarak gülen Berrak K. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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